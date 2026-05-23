Закачка газа в хранилища ЕС упала до исторического минимума

Закачка газа в подземные хранилища Европы снизилась до минимального уровня за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По информации компании, 20 мая был зафиксирован очередной антирекорд по объёму закачки газа в европейские ПХГ. Отмечается, что показатель восполнения запасов оказался самым низким для этого периода за всё время наблюдений.

В «Газпроме» уточнили, что Германия и Франция в текущий сезон закачки перешли к нетто-отбору газа, то есть начали больше потреблять топливо из хранилищ, чем закачивать.

Согласно данным GIE, уровень заполненности подземных хранилищ в ЕС на 20–21 мая составил 36,99%, что стало минимальным значением с 2022 года.

