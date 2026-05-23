Стало известно, чем Венгрия может заменить российский газ

Власти Венгрии изучают вариант замещения российского газа поставками из Румынии в рамках долгосрочного соглашения. Об этом сообщает портал Index.

Будапешт рассматривает схему энергопереориентации, которая предполагает закупку топлива у румынских поставщиков в ближайшие годы. Потенциальной базой для будущих поставок может стать проект Neptun Deep в Чёрном море, где добычу планируется запустить в 2027 году. Часть объёмов с нового месторождения планируется направить на покрытие внутренних потребностей венгерского рынка.

Ценовая конъюнктура уже сейчас делает альтернативное сырьё сопоставимым по стоимости с российским импортом. Решение по возможному соглашению ожидается в ближайшие недели, после чего кабинет министров определится с форматом сотрудничества или возобновлением переговоров.

Разработкой черноморского проекта занимаются OMV Petrom и Romgaz, а прогнозируемые поставки могут достигать около одного миллиарда кубометров ежегодно с перспективой роста. Дополнительным фактором давления выступают планы Евросоюза по возможному прекращению закупок российских энергоресурсов после 2027 года, что подталкивает Будапешт к поиску альтернатив.

Ранее сообщалось, что сценарий возвращения Евросоюза к закупкам российских энергоресурсов после завершения конфликта на Украине не исключают отдельные европейские политики. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после окончания боевых действий ЕС, по его мнению, может вновь обратиться к поставкам российского газа из-за его более низкой стоимости и логистических преимуществ.