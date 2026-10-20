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Опубликовано 20 октября, 00:34

Правительство Молдавии сокращает бюджетные расходы на фоне дефицита средств

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Demin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Demin

Власти Молдавии намерены перейти к жёсткой экономии при формировании бюджета на 2027 год. Премьер-министр Василе Тофан предупредил о предстоящих непопулярных мерах и сообщил, что правительство уже отправило на доработку несколько проектов бюджетов из-за чрезмерных расходов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Эксклюзив ТВ».

«Мы дали целевую установку, чтобы бюджет на следующий год был бюджетом экономии. Экономии — от слова «экономить», а не «экономика». Нам надо экономить», — пояснил глава кабмина.

По словам Тофана, добиться сокращения расходов непросто. Некоторые предложенные им меры встречают сопротивление внутри государственной системы, однако правительство намерено пересмотреть подход к распределению средств. Премьер дал понять, что без непопулярных решений обойтись не получится.

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Ранее оппозиционные депутаты парламента Молдавии подписали проект об отстранении президента Майи Санду от должности. По словам лидера Партии коммунистов Дианы Караман, документ с 46 подписями уже зарегистрирован. Подписи поставили представители нескольких оппозиционных фракций. Для внесения инициативы об импичменте президента достаточно поддержки трети депутатов парламента — 34 из 101. Авторы проекта обвиняют Санду в нарушении Конституции и вмешательстве в работу судов и прокуратуры.

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Виталий Приходько
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