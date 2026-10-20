Правительство Молдавии сокращает бюджетные расходы на фоне дефицита средств
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Власти Молдавии намерены перейти к жёсткой экономии при формировании бюджета на 2027 год. Премьер-министр Василе Тофан предупредил о предстоящих непопулярных мерах и сообщил, что правительство уже отправило на доработку несколько проектов бюджетов из-за чрезмерных расходов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Эксклюзив ТВ».
«Мы дали целевую установку, чтобы бюджет на следующий год был бюджетом экономии. Экономии — от слова «экономить», а не «экономика». Нам надо экономить», — пояснил глава кабмина.
По словам Тофана, добиться сокращения расходов непросто. Некоторые предложенные им меры встречают сопротивление внутри государственной системы, однако правительство намерено пересмотреть подход к распределению средств. Премьер дал понять, что без непопулярных решений обойтись не получится.
Ранее оппозиционные депутаты парламента Молдавии подписали проект об отстранении президента Майи Санду от должности. По словам лидера Партии коммунистов Дианы Караман, документ с 46 подписями уже зарегистрирован. Подписи поставили представители нескольких оппозиционных фракций. Для внесения инициативы об импичменте президента достаточно поддержки трети депутатов парламента — 34 из 101. Авторы проекта обвиняют Санду в нарушении Конституции и вмешательстве в работу судов и прокуратуры.