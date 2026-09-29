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Регион
Опубликовано 29 сентября, 09:55

Парламентская оппозиция в Молдавии запустила процедуру импичмента Санду

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Оппозиционные депутаты парламента Молдавии подписали проект об отстранении президента Майи Санду от должности. По словам лидера Партии коммунистов Дианы Караман, документ с 46 подписями уже зарегистрирован.

Подписи поставили представители нескольких оппозиционных фракций. Для внесения инициативы об импичменте президента достаточно поддержки трети депутатов парламента — 34 из 101. Авторы проекта обвиняют Санду в нарушении Конституции и вмешательстве в работу судов и прокуратуры.

Для отстранения президента потребуется поддержка не менее двух третей депутатов, то есть 68 голосов. Если парламент примет такое решение, вопрос об освобождении Санду от должности вынесут на референдум.

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Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что запуск процедуры её импичмента якобы спровоцировала Россия. Тему отстранения главы государства активно обсуждают в стране с начала июля. Тогда бывший премьер-министр Молдавии и лидер Партии развития и объединения (ПРОМ) Ион Кику сообщил, что юристы его политической силы готовят документы для запуска соответствующей процедуры за нарушения Конституции и законодательства со стороны президента.

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Татьяна Миссуми
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