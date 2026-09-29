Парламентская оппозиция в Молдавии запустила процедуру импичмента Санду
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Оппозиционные депутаты парламента Молдавии подписали проект об отстранении президента Майи Санду от должности. По словам лидера Партии коммунистов Дианы Караман, документ с 46 подписями уже зарегистрирован.
Подписи поставили представители нескольких оппозиционных фракций. Для внесения инициативы об импичменте президента достаточно поддержки трети депутатов парламента — 34 из 101. Авторы проекта обвиняют Санду в нарушении Конституции и вмешательстве в работу судов и прокуратуры.
Для отстранения президента потребуется поддержка не менее двух третей депутатов, то есть 68 голосов. Если парламент примет такое решение, вопрос об освобождении Санду от должности вынесут на референдум.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что запуск процедуры её импичмента якобы спровоцировала Россия. Тему отстранения главы государства активно обсуждают в стране с начала июля. Тогда бывший премьер-министр Молдавии и лидер Партии развития и объединения (ПРОМ) Ион Кику сообщил, что юристы его политической силы готовят документы для запуска соответствующей процедуры за нарушения Конституции и законодательства со стороны президента.
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