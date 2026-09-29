Парламентская оппозиция в Молдавии запустила процедуру импичмента Санду

Оппозиционные депутаты парламента Молдавии подписали проект об отстранении президента Майи Санду от должности. По словам лидера Партии коммунистов Дианы Караман, документ с 46 подписями уже зарегистрирован.

Подписи поставили представители нескольких оппозиционных фракций. Для внесения инициативы об импичменте президента достаточно поддержки трети депутатов парламента — 34 из 101. Авторы проекта обвиняют Санду в нарушении Конституции и вмешательстве в работу судов и прокуратуры.

Для отстранения президента потребуется поддержка не менее двух третей депутатов, то есть 68 голосов. Если парламент примет такое решение, вопрос об освобождении Санду от должности вынесут на референдум.