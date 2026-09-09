«Бесстыжая ты»: Захарова сорвалась на Санду после её слов об «оккупации»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Молдавии Майю Санду «бесстыжей» после её высказывания о событиях августа 1944 года. Дипломат отреагировала на трактовку молдавским лидером того периода истории республики.

Ранее Санду заявила, что освобождение Молдавии от румынско-нацистской оккупации было «военной оккупацией с насильственным присоединением к СССР». В ответ Захарова обвинила её в умалчивании обстоятельств, предшествовавших этим событиям.

«Я сейчас пропущу то слово, которое я хотела бы сказать, просто скажу: бесстыжая ты», — сказала представитель российского МИД. По её словам, Санду предпочла не говорить о последствиях румынской и нацистской оккупации Молдавии в 1918–1944 годах.

Захарова напомнила о голоде, расстрелах и репрессиях того периода, а также заявила, что после присоединения к СССР республика стала процветать. Эти оценки дипломат привела в качестве ответа на историческую трактовку Санду.

Представитель МИД также затронула заявления о возможном нарушении воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками. По словам Захаровой, Санду без доказательств назвала произошедшее попыткой Москвы запугать жителей республики.

Дипломат считает, что молдаван может пугать не Россия, а заявления самой Санду о том, что жители страны являются румынами. Таким образом Захарова связала спор вокруг истории с вопросом национальной идентичности в республике.

Ранее Life.ru писал о споре вокруг Вечного огня на мемориале советским солдатам в Молдавии. Власти республики отказались зажигать его на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» в День освобождения страны от фашистской оккупации.