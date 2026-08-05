Санду почувствовала «руку Кремля» в своём тылу после попытки импичмента
Санду обвинила Россию в попытке организовать её импичмент
Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что запуск процедуры её импичмента спровоцировала Россия. Такое мнение она высказала в интервью Jurnal Politic.
По словам молдавского политика, Москва якобы продолжает добиваться влияния на политическую систему республики. Санду считает, что продвижением идеи импичмента занимаются силы, действующие в интересах России.
«Те, кто подписал этот документ, или часть из них, сами совершили достаточно действий, подрывавших независимость и территориальную целостность страны», — сказала молдавский лидер.
Тему импичмента активно обсуждают в Молдавии с начала июля. Тогда бывший премьер-министр страны и лидер Партии развития и объединения (ПРОМ) Ион Кику сообщил, что юристы его политической силы готовят документы для запуска соответствующей процедуры. По его словам, основанием являются систематические нарушения Конституции и законодательства со стороны президента.
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