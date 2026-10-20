Украинского танцора выгнали из американских «Танцев со звездами» после скандала — извинения не помогли

Уроженца Одессы Валентина Чмерковского отстранили от участия в американском шоу «Танцы со звёздами» после шутки, в которой усмотрели намёк на физическую расправу над женщиной-судьёй. Танцор попытался защитить супругу от критики, но в итоге сам оказался в центре скандала. Об этом сообщает ABC News.

Поводом стал выпуск программы от 13 октября. Судья Кэрри Энн Инаба раскритиковала выступление профессиональной танцовщицы Дженны Джонсон, супруги Чмерковского, и её партнёра, актёра Гарри Шама — младшего. Причиной замечания стало использование поддержки, которую судья сочла нарушением правил танцевального номера.

Чмерковский, который также является участником шоу, решил публично заступиться за жену. В социальных сетях он написал, что зрители едва не увидели появление Свежего принца в танцевальном зале. Под этим прозвищем известен персонаж Уилла Смита из популярного американского ситкома.

Пользователи и журналисты усмотрели в публикации отсылку к скандалу на церемонии вручения «Оскара» в 2022 году. Тогда Уилл Смит вышел на сцену и ударил комика Криса Рока после шутки о его супруге Джаде Пинкетт-Смит.

Таким образом, высказывание Чмерковского восприняли как намёк на возможность аналогичного поступка в отношении судьи шоу.

Вскоре артист удалил спорную запись и принёс извинения. По его словам, он действовал под влиянием эмоций и хотел поддержать жену, однако не учёл, как именно окружающие могут истолковать его слова.

Чмерковский признал, что Кэрри Энн Инаба не заслуживала оказаться участницей подобного конфликта. Танцор подчеркнул, что не собирался ей угрожать.

Несмотря на извинения, продюсерская компания BBC Studios 17 октября объявила о временном отстранении артиста. В заявлении организации отмечалось, что публикация противоречит стандартам поведения, установленным для участников проекта.

Из-за дисциплинарного решения Чмерковский пропустит выпуск 20 октября. Его партнёрша по текущему сезону, американская актриса Дженна Деван, продолжит выступления с другим профессиональным танцором — Аланом Берстеном.

Валентин Чмерковский родился в Одессе, а в детстве переехал вместе с семьёй в Соединённые Штаты. Он много лет участвует в американской версии «Танцев со звёздами» и неоднократно становился победителем проекта.

Ранее похожий скандал разгорелся на церемонии вручения «Оскара» в марте 2022 года. Тогда актёр Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока после шутки о внешности своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Позднее артист публично извинился перед комиком, признав своё поведение неприемлемым. Однако извинения не помогли избежать последствий: Смит вышел из Американской киноакадемии, которая запретила ему посещать свои мероприятия в течение десяти лет. Кроме того, Netflix приостановил работу над фильмом с участием актёра. Именно к этому случаю, по оценке американских журналистов, отсылала шутка Валентина Чмерковского, обернувшаяся его недельным отстранением от «Танцев со звёздами». Конфликты с судьями происходили и в российской версии проекта: в 2013 году Николай Цискаридзе довёл Алёну Водонаеву до слёз резкими замечаниями после её выступления.