Леонтьева и Горелкин выиграли этап Гран-при России в танцах на льду

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин стали победителями первого этапа Гран-при России в танцах на льду. На соревнованиях в Казани дуэт набрал 186,11 балла по сумме двух выступлений, опередив ближайших соперников менее чем на два балла.

Серебряные медали завоевали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, получившие от судей 184,40 балла. Третье место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов с результатом 179,03 балла.

Леонтьева и Горелкин захватили лидерство ещё после ритм-танца, за который получили 77,21 балла. Вторыми тогда шли Пасечник и Чиризано с 72,88 балла, а тройку замыкали Рыбакова и Махноносов с 71,93 балла. По итогам произвольного танца расстановка на пьедестале не изменилась.

Все три призовых места достались дуэтам, представляющим Москву. Победители тренируются под руководством Александра Свинина и Ирины Жук. Для них казанский этап стал первым соревновательным стартом в новом сезоне.

Турнир «Рапсодия льда» проходил 17–18 октября. Победителями в других дисциплинах стали Евгений Семененко в мужском одиночном катании, Камилла Нелюбова в женском и Юлия Артемьева с Алексеем Брюхановым среди спортивных пар. Следующий этап серии примет Санкт-Петербург 23–25 октября.