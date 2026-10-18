Фигуристы Артемьева и Брюханов выиграли этап Гран-при России в Казани в парах

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов завоевали золото первого этапа Гран-при России в парном катании. На соревнованиях в Казани дуэт набрал 187,50 балла по сумме двух программ, сохранив лидерство после первого дня турнира.

За короткую программу спортсмены получили 70,43 балла, а произвольный прокат судьи оценили в 117,07. Этого хватило, чтобы опередить ближайших соперников более чем на три балла.

Серебряными призёрами стали Таисия Щербинина и Артём Петров с результатом 184,06 балла. Третье место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, набравшие 177,52 балла.

Для 21-летней Артемьевой и 24-летнего Брюханова это очередной успех на российской арене. В 2024 году они завоевали бронзу финала Гран-при России, а на последнем чемпионате страны остановились в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

Первый этап серии Гран-при России сезона-2026/27 проходит в Казани. Соревновательная программа 18 октября завершится произвольным танцем, по итогам которого определятся победители среди танцевальных дуэтов.