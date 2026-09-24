Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 08:23

Украинцам советуют распечатать документы и запастись наличкой из-за грядущих проблем с интернетом

На Украине призвали готовиться к перебоям с интернетом и мобильной связью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Жителям Украины стоит заранее подготовиться к возможным перебоям в работе мобильных сетей и интернета. Об этом заявил представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков, слова которого опубликовало украинское издание «Страна».

«У нас будут проблемы со связью», — уверен специалист.

По словам Фроленкова, украинцы тратят на телекоммуникационные услуги огромные суммы, однако это не гарантирует их бесперебойной работы. На случай отключений он рекомендовал держать под рукой наличные и бумажные копии важных документов. Кроме того, эксперт посоветовал пользоваться услугами сразу двух мобильных операторов и подключиться к паре независимых интернет-провайдеров.

Под Варшавой подожгли станцию Starlink, обеспечивающую связью Украину
Под Варшавой подожгли станцию Starlink, обеспечивающую связью Украину

Ранее Life.ru сообщал о масштабных проблемах с интернетом на Украине и в Молдавии после аварии в энергосетях . По данным международной организации NetBlocks, 31 января перебои затронули обе страны. В молдавском Минэнерго объяснили произошедшее падением напряжения на ключевой линии электропередачи из-за повреждений украинской энергетической инфраструктуры.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar