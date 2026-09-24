Под Варшавой подожгли станцию Starlink, обеспечивающую связью Украину

Под Варшавой произошёл пожар на наземной станции Starlink, которая обеспечивает спутниковую связь в Центральной и Восточной Европе, в том числе на Украине. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

Инцидент произошёл поздним вечером 23 сентября в населённом пункте Воля-Кробовска. Владелец участка заметил горящие антенны и вызвал экстренные службы. Огонь также повредил электрогенератор, однако прибывшим пожарным удалось справиться с возгоранием.

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать умышленный поджог распределительного щита. Специалисты не исключают и короткого замыкания в электросети.

На место прибыли сотрудники полиции. О поджоге наземногошлюза спутниковой связи также уведомили Агентство внутренней безопасности Польши и Центральное следственное бюро полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее Life.ru писал, что глава польского МИД Радослав Сикорский пригрозил прекратить оплату Starlink для ВСУ. Поводом стало решение компании Илона Маска исключить Польшу из европейского региона обслуживания спутниковой связи. Вместо этого Варшава готова создать свой собственный аналог.