Туск анонсировал создание «польского Starlink»

Польша намерена создать собственный аналог спутниковой системы Starlink. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что такой проект пока остаётся амбициозной целью, но уже не выглядит фантастикой, сообщает Onet.

«Да, это вызов, это мечта, но это не фантазия. Мы сказали себе, что финалом этого процесса, который сегодня начался, может быть и будет польский Starlink», — заявил Туск на XXXIV Международном салоне оборонной промышленности.

По словам премьера, Польша уже стала значимым участником космической отрасли и претендует на роль одной из ведущих европейских держав в этой сфере.

Заявление прозвучало спустя месяц после конфликта Варшавы со SpaceX из-за новых правил Starlink Roam. В августе Польша на короткое время исчезла из списка стран европейского региона сервиса, что грозило пользователям дополнительными ограничениями и расходами при поездках за границу. Решение вызвало резкую реакцию польских властей, после чего 13 августа SpaceX вернула страну в европейскую зону.

Starlink — созданная компанией SpaceX Илона Маска система широкополосного спутникового интернета. Связь обеспечивается группировкой спутников на низкой околоземной орбите и пользовательскими терминалами. Такой принцип позволяет подключать к высокоскоростному интернету в том числе удалённые районы, где наземная инфраструктура развита слабо. Сервис работает более чем в 150 странах и территориях.

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