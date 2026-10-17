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Регион
Опубликовано 17 октября, 10:52

Украинцы кошмарят хозяина пельменной в Париже из-за борща в меню

Хозяин пельменной в Париже пожаловался на атаку украинцев из-за борща в меню

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Владелец пельменной в Париже Оливье Барду заявил, что его заведение получает негативные отзывы от украинцев из-за присутствия борща в меню. По словам предпринимателя, некоторые критики даже не посещали ресторан.

«Некоторые люди, которые никогда даже не были в моём ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах... Нетрудно догадаться об их происхождении», — пожаловался Барду в беседе с РИА «Новости», намекая на недовольство со стороны украинцев.

Предприниматель подчеркнул, что не вкладывает политический смысл в работу заведения. Его ресторан открылся в июне 2025 года, а главная цель, по словам владельца, — знакомить посетителей с кухней Восточной Европы.

«Я совершенно не держу на них зла... Но если бы они только потрудились прийти и поговорить со мной, то поняли бы, что моя деятельность совершенно не политизирована», — отметил собеседник агентства.

В меню заведения представлены блюда, популярные в России и других странах постсоветского пространства: салат «Оливье», винегрет, борщ, пельмени и вареники с разными начинками. На входной двери размещена надпись на русском языке, а на стаканчиках для напитков изображён медведь.

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К слову борщ попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО как блюдо украинской кухни. Это решение принято по настоянию Незалежной, заявка была подана ещё в марте 2021 года.

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Андрей Бражников
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