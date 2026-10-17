Украинцы кошмарят хозяина пельменной в Париже из-за борща в меню

Владелец пельменной в Париже Оливье Барду заявил, что его заведение получает негативные отзывы от украинцев из-за присутствия борща в меню. По словам предпринимателя, некоторые критики даже не посещали ресторан.

«Некоторые люди, которые никогда даже не были в моём ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах... Нетрудно догадаться об их происхождении», — пожаловался Барду в беседе с РИА «Новости», намекая на недовольство со стороны украинцев.

Предприниматель подчеркнул, что не вкладывает политический смысл в работу заведения. Его ресторан открылся в июне 2025 года, а главная цель, по словам владельца, — знакомить посетителей с кухней Восточной Европы.

«Я совершенно не держу на них зла... Но если бы они только потрудились прийти и поговорить со мной, то поняли бы, что моя деятельность совершенно не политизирована», — отметил собеседник агентства.

В меню заведения представлены блюда, популярные в России и других странах постсоветского пространства: салат «Оливье», винегрет, борщ, пельмени и вареники с разными начинками. На входной двери размещена надпись на русском языке, а на стаканчиках для напитков изображён медведь.