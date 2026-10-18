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Регион
Опубликовано 18 октября, 11:16

Блогерша Логецкая не возместила ущерб Центру бокса Кремлёва за присвоение 32 млн

Блогер Виктория Логецкая. Обложка © Telegram/ ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Блогер Виктория Логецкая. Обложка © Telegram/ ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Осуждённая за многомиллионную аферу блогерша Виктория Логецкая до сих пор не компенсировала в полном объёме ущерб Центру прогресса бокса, основанному президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлёвым. Об этом пишет РИА «Новости».

В феврале 2026 года суд приговорил Логецкую к четырём годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Как установило следствие, женщина убедила представителей спортивной организации вложить деньги в производство рекламных видеоматериалов и телевизионных программ, которые якобы должны были выйти в эфир одного из телеканалов.

Однако обещанный проект обернулся финансовыми потерями. По данным московской прокуратуры, блогер ввела заказчиков в заблуждение относительно своих возможностей и похитила 32 миллиона рублей. При этом вынесенный приговор не поставил точку в вопросе возвращения средств пострадавшей стороне.

«Полностью ущерб потерпевшему не возмещён», — говорится в документах.

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Ранее Life.ru сообщал о приговоре Логецкой и её многочисленных финансовых проблемах. В феврале блогера признали банкротом, а кредиторы предъявили ей дополнительные денежные требования. Среди прочего суд обратил взыскание на ипотечную квартиру стоимостью около десяти миллионов рублей.

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Владимир Озеров
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