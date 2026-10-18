Блогерша Логецкая не возместила ущерб Центру бокса Кремлёва за присвоение 32 млн

Осуждённая за многомиллионную аферу блогерша Виктория Логецкая до сих пор не компенсировала в полном объёме ущерб Центру прогресса бокса, основанному президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлёвым. Об этом пишет РИА «Новости».

В феврале 2026 года суд приговорил Логецкую к четырём годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Как установило следствие, женщина убедила представителей спортивной организации вложить деньги в производство рекламных видеоматериалов и телевизионных программ, которые якобы должны были выйти в эфир одного из телеканалов.

Однако обещанный проект обернулся финансовыми потерями. По данным московской прокуратуры, блогер ввела заказчиков в заблуждение относительно своих возможностей и похитила 32 миллиона рублей. При этом вынесенный приговор не поставил точку в вопросе возвращения средств пострадавшей стороне.

«Полностью ущерб потерпевшему не возмещён», — говорится в документах.