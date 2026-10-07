Укус комара на Бали оставил россиянке глубокую рану и шрам

20-летняя россиянка Альфинур получила серьёзное воспаление после укуса комара на Бали. Рана постепенно увеличивалась, и девушке пришлось обратиться в больницу, где врачи вскрыли нарыв и промыли глубоко воспалившиеся ткани.

Укус комара на Бали обернулся для россиянки операцией и шрамом. Фото © Telegram / Baza

Незадолго до этого Альфинур вместе с молодым человеком переехала из Татарстана во Вьетнам. Пара начала путешествовать по странам Азии, а во время поездки на Бали девушку укусил комар. Сначала место укуса не вызывало опасений, однако затем воспаление стало усиливаться.

В больнице медики обработали поражённый участок, пишет «База». Теперь россиянке приходится регулярно ходить на перевязки. По её словам, после случившегося на ноге останется шрам.

Напомним, Life.ru писал, что во вьетнамском Дананге госпитализировали туристку из подмосковных Люберец. У Екатерины подскочила температура до 39–40 градусов и началась сильная ломота — врачи диагностировали лихорадку денге.