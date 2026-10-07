Одиннадцатимесячный сын россиянки оказался в больнице после укуса бродячего кота в Турции. У малыша поднялась температура, а позднее на теле появились крупные красные пятна и началась диарея.

Младенец из России покрылся пятнами после укуса бездомного кота в Турции. Фото © Telegram / BAZA

Кот регулярно приходил к семье, и его не прогоняли. Ранее животное уже кусало отца ребёнка, но никаких последствий тогда не было. После укуса малыша родители также сначала не стали обращаться за помощью.

Две ночи подряд у ребёнка держался жар, после чего его показали врачам. Анализы выявили признаки инфекции. Медики назначили антибиотики, а также начали профилактику столбняка и бешенства.

Позднее состояние мальчика ухудшилось: по телу распространились красные пятна, началась диарея. Его госпитализировали и начали проводить инфузионную терапию.

Врачи настаивают на продолжении курса антирабической вакцинации. Родители опасаются, что самочувствие ребёнка может вновь ухудшиться, однако из имеющихся данных нельзя сделать вывод, что кожная реакция была вызвана именно прививкой. Решение о продолжении профилактики принимает лечащий врач.

Сейчас мальчик остаётся под наблюдением медиков, сообщила его мать Telegram-каналу Baza.

Ранее Life.ru рассказывал о трёхлетней девочке в Турции, которая заразилась бешенством после контакта с уличной кошкой. Тогда ребёнка госпитализировали после ухудшения состояния, а лабораторный тест подтвердил заражение.

Ранее Life.ru сообщал, что в Турции трёхлетняя девочка заразилась бешенством после контакта с уличной кошкой. Случай зарегистрировали в районе Сур провинции Диярбакыр: кошка поцарапала ребёнка четыре месяца назад, а 10 августа девочку госпитализировали из-за ухудшения самочувствия.