В Турции трёхлетняя девочка заразилась бешенством от кошки

Трёхлетняя девочка заразилась бешенством после контакта с уличной кошкой. Случай зарегистрировали в районе Сур турецкой провинции Диярбакыр, сообщили местные власти.

Кошка поцарапала ребёнка четыре месяца назад. Девочку доставили в больницу 10 августа после ухудшения самочувствия.

«Десятого августа девочку из-за ухудшения самочувствия госпитализировали, 13 августа был получен положительный результат теста на бешенство», — говорится в пресс-релизе.

Специалисты начали профилактику бешенства у людей, которые контактировали с ребёнком. Местные службы также принимают меры в отношении бездомных животных. Портал «Энсонхабер» сообщил, что девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Другие сведения о её состоянии не приводятся.

Ранее власти Белогорска Амурской области ввели карантин после двух случаев бешенства у домашних собак, которые жили по соседству в пригороде. Хозяева одного животного заметили необычные симптомы и обратились на ветеринарную станцию, после чего лаборатория подтвердила диагноз. Вторую заражённую собаку специалисты обнаружили во время расследования в городской клинике. Ветеринарные службы начали противоэпидемические мероприятия и повторную вакцинацию домашних животных. В феврале карантин в городе уже вводили после того, как енотовидная собака принесла вирус на его территорию.