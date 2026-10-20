«Умеет слушать и искать решения»: В Госдуме единогласно поддержали повышение Силуанова
Бюджетный комитет ГД поддержал кандидатуру Силуанова на пост вице-премьера
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам единогласно поддержал кандидатуру Антона Силуанова на должность заместителя председателя правительства — министра финансов. За его назначение проголосовали представители всех парламентских фракций, входящих в комитет. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Макаров по итогам заседания.
Комитет Госдумы поддержал назначение Силуанова вице-премьером. Видео © Life.ru
«Сразу скажу о решении комитета, чтобы не возникало паузы. Единогласно. Представители всех фракций в комитете поддержали кандидатуру Антона Германовича», — заявил депутат.
Макаров высоко оценил профессиональные качества Силуанова, который возглавляет Министерство финансов с 2011 года. По его словам, за это время главе ведомства пришлось работать в условиях многочисленных кризисов, санкций и пандемии коронавируса, сохраняя устойчивость финансовой системы и обеспечивая выполнение государственных обязательств перед гражданами.
Председатель комитета подчеркнул, что за долгие годы работы Силуанову удалось справиться с нагрузкой, которую трудно выдержать одному человеку. При этом главным качеством министра он назвал не только профессионализм, но и готовность прислушиваться к аргументам депутатов.
«Антон Германович умеет слушать. Это то, чего так часто нам не хватает», — отметил Макаров.
По словам парламентария, Силуанов отличается от привычного образа министра финансов, который на любые предложения отвечает отказом. Вместо этого он готов обсуждать инициативы и совместно искать решения. Именно такой подход, считает Макаров, позволил депутатам разных политических взглядов единогласно поддержать его кандидатуру.
Окончательное утверждение кандидатуры предстоит Государственной думе на пленарном заседании 21 октября.
Ранее Life.ru сообщал, что Михаил Мишустин внёс кандидатуру Антона Силуанова на пост вице-премьера — главы Минфина. Соответствующее представление было направлено в нижнюю палату парламента 19 октября.