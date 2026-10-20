«Умеет слушать и искать решения»: В Госдуме единогласно поддержали повышение Силуанова

Комитет Госдумы по бюджету и налогам единогласно поддержал кандидатуру Антона Силуанова на должность заместителя председателя правительства — министра финансов. За его назначение проголосовали представители всех парламентских фракций, входящих в комитет. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Макаров по итогам заседания.

Комитет Госдумы поддержал назначение Силуанова вице-премьером. Видео © Life.ru

«Сразу скажу о решении комитета, чтобы не возникало паузы. Единогласно. Представители всех фракций в комитете поддержали кандидатуру Антона Германовича», — заявил депутат.

Макаров высоко оценил профессиональные качества Силуанова, который возглавляет Министерство финансов с 2011 года. По его словам, за это время главе ведомства пришлось работать в условиях многочисленных кризисов, санкций и пандемии коронавируса, сохраняя устойчивость финансовой системы и обеспечивая выполнение государственных обязательств перед гражданами.

Председатель комитета подчеркнул, что за долгие годы работы Силуанову удалось справиться с нагрузкой, которую трудно выдержать одному человеку. При этом главным качеством министра он назвал не только профессионализм, но и готовность прислушиваться к аргументам депутатов.

«Антон Германович умеет слушать. Это то, чего так часто нам не хватает», — отметил Макаров.

По словам парламентария, Силуанов отличается от привычного образа министра финансов, который на любые предложения отвечает отказом. Вместо этого он готов обсуждать инициативы и совместно искать решения. Именно такой подход, считает Макаров, позволил депутатам разных политических взглядов единогласно поддержать его кандидатуру.

Окончательное утверждение кандидатуры предстоит Государственной думе на пленарном заседании 21 октября.