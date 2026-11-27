Бывший главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн умер в возрасте 76 лет. По данным РЕН ТВ, врач скончался утром 27 ноября в хосписе. В январе его досрочно освободили от отбывания семилетнего наказания в связи с тяжёлым заболеванием.

Брюн занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава с 2009 по 2022 год. За это время он выступил с рядом резонансных инициатив, включая массовое тестирование граждан на наркотики, проверки артистов на употребление запрещённых веществ и ограничение продажи детского шампанского.

Особенно широкий общественный резонанс вызвали предложенные в 2019 году новые правила медицинского освидетельствования водителей. Они предусматривали дополнительные анализы на хроническое злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков. Опасаясь подорожания медицинских справок, автомобилисты выстроились в очереди перед наркологическими диспансерами. Впоследствии введение новых требований отложили.

В августе 2022 года Брюна задержали по делу о мошенничестве при закупке тест-систем и реагентов для определения алкогольной и наркотической зависимости. По версии следствия, медицинские изделия приобретались по завышенным ценам. Ущерб оценивался примерно в 138 миллионов рублей.

В октябре 2024 года суд приговорил бывшего нарколога к семи годам колонии общего режима. Сам Брюн вину не признавал, а его защита оспаривала приговор.

Ранее Life.ru сообщал о досрочном освобождении Евгения Брюна из колонии по состоянию здоровья. Соответствующее решение суд принял в январе 2026 года, установив наличие заболевания, несовместимого с дальнейшим пребыванием в исправительном учреждении.