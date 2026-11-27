Американский кинопродюсер Джеральд Роберт Молен, работавший над «Парком Юрского периода» и «Списком Шиндлера» Стивена Спилберга, скончался в возрасте 91 года. О его смерти сообщило издание Variety со ссылкой на родственников кинематографиста.

Молен был одним из ключевых сотрудников Спилберга на протяжении нескольких десятилетий. Их сотрудничество началось в 1985 году с картины «Цветы лиловые полей», где он занимался организацией съёмочного процесса.

Впоследствии продюсер участвовал в создании «Парка Юрского периода», его продолжения «Затерянный мир», фантастического триллера «Особое мнение» и других известных голливудских фильмов.

Главным профессиональным достижением Молена стала работа над исторической драмой «Список Шиндлера». В 1994 году картина получила «Оскар» как лучший фильм, а сам продюсер вошёл в число обладателей престижной награды.

В его фильмографии также значатся «Человек дождя» с Дастином Хоффманом и Томом Крузом, гоночная драма «Дни грома» и романтическая комедия «Между небом и землёй». Молен работал с картинами разных жанров — от масштабных приключенческих блокбастеров до психологических драм.

О смерти кинематографиста сообщила его внучатая племянница Рэйчел Лоррейн Пуллан в социальных сетях. Информация о причине смерти не приводится.

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