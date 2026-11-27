Российский пианист и дирижёр Константин Лифшиц скончался на 50-м году жизни. О смерти музыканта сообщил в соцсети журналист и музыкальный критик Алексей Мунипов. До своего юбилея артист не дожил менее двух недель.

«Умер Константин Лифшиц, прекрасный, недооценённый пианист. 49 лет», — написал Мунипов.

Лифшиц родился 10 декабря 1976 года в Харькове. Музыкальное образование получил в Российской академии музыки имени Гнесиных, а затем продолжил обучение за рубежом, в том числе в Берлинском университете искусств. Уже в 1990 году он дебютировал в Лондоне и начал международную концертную карьеру.

Мировое признание пианисту принесло исполнение произведений Иоганна Себастьяна Баха. Его запись «Гольдберг-вариаций» была номинирована на премию «Грэмми» в 1996 году. Впоследствии Лифшиц прославился масштабными концертными программами, в которых исполнял полные циклы сочинений Бетховена, Шуберта, Шопена и других композиторов.

За годы карьеры музыкант выступал с Нью-Йоркским филармоническим и Чикагским симфоническим оркестрами, сотрудничал с Мстиславом Ростроповичем, Юрием Темиркановым и Гидоном Кремером. Его репертуар насчитывал более 800 произведений, а дискография включала десятки записей.

Лифшиц был награждён орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени и удостоен итальянской премии «Ровенна» за вклад в исполнительское искусство. Причина смерти официально не уточнялась.

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