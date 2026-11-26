При этом по другой информации у мужчины был рак пищевода. Он перенёс две операции.

Напомним, Бангис Счастливый ушёл из жизни в ночь на 23 ноября в возрасте 62 лет. О смерти артиста стало известно лишь спустя три дня. Он родился 6 октября 1964 года, а впоследствии сменил имя на Амара Бангура II. Широкую известность ему принесла роль Никиты Сидорова во втором сезоне «Улиц разбитых фонарей». В фильмографии также значатся «Убойная сила — 2», «Чёрный ворон», «Агент национальной безопасности» и картина «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» с Николаем Караченцовым. Помимо кинематографа, Счастливый занимался музыкой и литературой.