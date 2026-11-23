Актриса театра и кино Надежда Серая, вдова народного артиста РСФСР Юрия Богатырёва, скончалась в возрасте 83 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Последние дни артистка провела в больнице, сообщили ТАСС её родственники.

«Надежда умерла в больнице от сердечной недостаточности, она долго болела», — рассказала собеседница агентства.

Надежда Серая начала сниматься в кино ещё в 1960-х годах. В её фильмографии десятки работ, включая картины «Рабочий посёлок» и «Гражданин Лёшка». Зрителям она также знакома по сериалам «Глухарь», «Грозный», «Другие», «Актрисы», «Ищейка-2» и «Мосгаз. Дело № 8: Западня».

Помимо съёмок, Серая много лет посвятила театральной сцене. Она работала в театрах Смоленска, Липецка и Волгограда, а в 1970-х годах присоединилась к труппе Театра на Таганке.

Артистка была единственной официальной супругой Юрия Богатырёва, прославившегося ролями в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». Богатырёв умер в феврале 1989 года в возрасте 41 года. После его смерти Надежда Серая отказалась от наследства в пользу матери актёра.

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