Советская актриса театра и кино Зинаида Асмолова, известная по картинам «Любовью надо дорожить» и «Атланты и кариатиды», скончалась в Израиле в возрасте 92 лет. Артистки не стало 20 ноября, спустя четыре дня после дня рождения, следует из данных портала «Кино-театр.ру».

Асмолова родилась 16 ноября 1934 года в Димитрове Донецкой области Украинской ССР. В 1955 году она окончила Днепропетровское государственное театральное училище и начала карьеру в Каменец-Подольском драматическом театре.

С 1956 по 1990 год актриса служила в Государственном русском драматическом театре имени Максима Горького. Среди её заметных сценических работ — Лида в «Старшей сестре» Александра Володина и Юлия в спектакле «Гнездо глухаря» по пьесе Виктора Розова.

На экране Асмолова впервые появилась в 1959 году. Её дебютом стала роль Тамары Петушковой в фильме Сергея Сплошнова «Любовью надо дорожить». Позднее артистка снялась в картине «Атланты и кариатиды», вышедшей в 1980 году.

Причины смерти актрисы не уточняются.