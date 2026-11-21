Итальянский ювелир и предприниматель Паоло Булгари скончался в возрасте 89 лет. О смерти многолетнего руководителя ювелирного дома Bulgari сообщила его семья, передаёт агентство ANSA.

Родственники подчеркнули выдающийся талант предпринимателя, который посвятил жизнь ювелирному искусству и представлял Италию во всём мире. В семейном заявлении его назвали одним из величайших мастеров современности.

«Уходит величайший ювелир нашего времени», — говорится в сообщении семьи. Близкие Булгари назвали его величайшим ювелиром нашего времени.

Прощание с предпринимателем состоится в понедельник, 23 ноября, в Риме. Похороны назначены на 11:00 в базилике Санта-Кроче-ин-Джерусалемме.

Паоло Булгари принадлежал к знаменитой ювелирной династии. Его дед Сотирио Булгари основал одноимённую компанию в Риме в 1884 году. Паоло присоединился к семейному делу в 1960-м, работая вместе с отцом Джорджо. Особое внимание он уделял драгоценным камням, со временем став одним из признанных специалистов в этой области.

В 1984 году Булгари возглавил совет директоров компании. При его участии семейное предприятие расширило международное присутствие и укрепило позиции на рынке предметов роскоши. За заслуги перед итальянской промышленностью в 1996 году предприниматель получил почётное звание кавалера труда.

Имя Bulgari по-прежнему остаётся одним из самых узнаваемых в ювелирной индустрии. Недавно Life.ru рассказывал о коллекции украшений Tiffany и Bulgari стоимостью около восьми миллионов рублей, которую москвичка выбросила по указанию мошенников. Среди драгоценностей были изделия с бриллиантами, сапфирами и топазами.