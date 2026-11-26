Ушёл из жизни Бангис Счастливый, сыгравший Никиту Сидорова во втором сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей». Печальную новость подтвердили в окружении артиста, пишет РИА «Новости»

Его не стало в ночь на 23 ноября в возрасте 62 лет. Он родился 6 октября 1964 года, а впоследствии сменил имя на Амара Бангура II. Помимо работы в кино, увлекался музыкой и литературным творчеством.

Одной из наиболее известных работ Счастливого стала картина «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» с Николаем Караченцовым. Также зрители могли видеть его в проектах «Убойная сила — 2», «Чёрный ворон», «Ниро Вульф и Арчи Гудвин», «Агент национальной безопасности» и «Зимняя вишня — 3».

Ранее стало известно о смерти актрисы Натальи Бурдиной, знакомой зрителям по сериалам «Сельский детектив» и «Зверобой». Она скончалась 24 ноября после продолжительной болезни в возрасте 70 лет. Похороны состоялись в Махачкале, где живут её родственники. Более четырёх десятилетий Бурдина посвятила Тверскому театру драмы, на сцене которого воплотила десятки образов. Её фильмография насчитывает около 20 проектов. Одной из последних экранных работ стала вышедшая в 2026 году картина «Странница».