Актриса театра и кино Наталья Бурдина, известная российским зрителям по сериалам «Сельский детектив» и «Зверобой», скончалась в возрасте 70 лет. Артистки не стало 24 ноября после продолжительной болезни, сообщили в Тверском академическом театре драмы.

Похороны актрисы уже состоялись в Махачкале, где проживают её родственники.

Наталья Бурдина родилась 20 августа 1956 года в городе Чусовом Пермской области. Актёрскому мастерству она училась у народной артистки России Веры Ефремовой, а в 1984 году присоединилась к труппе Тверского театра драмы.

За четыре десятилетия работы на сцене Бурдина сыграла десятки ролей, среди которых Притыкина в «Варварах» Максима Горького, Донна Паскуа в «Кьоджинских перепалках» Карло Гольдони, Настасья Петровна в «Обрыве» Ивана Гончарова и Кошка в «Бременских музыкантах».

В фильмографии артистки — около 20 проектов, включая сериалы «Зверобой», «Сельский детектив», «Министерство» и «Система». Одной из последних её экранных работ стала картина «Странница» 2026 года.

Свой 70-летний юбилей актриса отметила в августе на традиционном сборе театральной труппы. Коллеги запомнили её искренним, радушным человеком, преданным сцене и зрителям.

Ранее Life.ru сообщал о смерти другой российской актрисы театра и кино — Янины Когут, известной по сериалу «Метод» и фильму «Брат 2». Ей было 75 лет.