Один из основателей сети пиццерий Pizza Hut Дэн Карни умер в возрасте 95 лет. Он скончался 13 ноября в своём доме в городе Уичито, штат Канзас. Причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь лёгких, рассказал его сын Майкл Карни газете The New York Times. Об этом издание сообщило в некрологе.

Карни создал Pizza Hut вместе с младшим братом Фрэнком в 1958 году. На тот момент Дэну было 26 лет, а Фрэнку — 19. На запуск первой пиццерии братья заняли у матери 600 долларов.

Первое заведение открылось в Уичито, штат Канзас. Бизнес быстро пошёл в рост: уже через год братья начали развивать сеть по франшизе. К 1971 году Pizza Hut стала крупнейшей в мире сетью пиццерий по числу заведений и объёму продаж.

В 1977 году братья продали Pizza Hut корпорации PepsiCo примерно за 300 млн долларов. К этому времени сеть насчитывала около четырёх тысяч ресторанов.

После продажи бизнеса Карни продолжил заниматься предпринимательством и благотворительностью. Более 50 лет он возглавлял совет директоров Фонда исследований церебрального паралича Канзаса, а также участвовал в работе общественных и образовательных организаций Уичито.

Ранее первое заведение Pizza Hut открылось в небольшом здании в Уичито, которое впоследствии стало музеем истории сети. Экспозиция находится на территории Университета штата Уичито и рассказывает о начале бизнеса братьев Карни.

Тем временем KFC вновь обратилась в Роспатент с четырьмя заявками на регистрацию товарных знаков в России. Брендами KFC и Pizza Hut владела американская корпорация Yum! Brands, а к началу 2026 года все бывшие рестораны KFC в России завершили переход на вывеску Rostic’s.