Пиццу и наггетсы не собираются массово убирать из школьных столовых Московской области. Региональные власти опровергли появившиеся в Telegram-каналах сообщения о запрете популярных среди учеников блюд и объяснили, на каких условиях их продолжат подавать детям. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство образования региона.

В подмосковных школах наггетсы входят в утверждённое меню, согласованное с Роспотребнадзором. Их готовят по четвергам один раз в две недели. Никаких решений об исключении этого блюда из рациона школьников не принималось.

С пиццей ситуация несколько иная. Она изначально не входит в основное меню горячего питания, поскольку относится к буфетной продукции. При этом продавать её в образовательных учреждениях по-прежнему разрешено при условии соблюдения санитарных и эпидемиологических требований.

Поводом для разъяснений стали сообщения о начавшемся исчезновении пиццы и наггетсов из школьных столовых Подмосковья. В публикациях отмечалось, что родители начали замечать изменения в меню, однако власти региона информацию о массовом исключении этих блюд не подтвердили.

Ранее Life.ru рассказывал о заявлении советника президента РФ Елены Ямпольской, которая выступила против присутствия пиццы в российских школах и детских садах. По её мнению, образовательные учреждения должны активнее знакомить детей с традиционной русской кухней. При этом Ямпольская подчеркнула, что одними запретами изменить пищевые привычки школьников невозможно. Дискуссия началась после предложения общественника Виталия Бородина заменить итальянскую выпечку кулебяками, курниками и расстегаями.

Инициатива вызвала споры и среди депутатов. Так, Виталий Милонов призвал сначала выяснить мнение самих школьников и их родителей. Парламентарий усомнился в необходимости запрета ради запрета и предложил оценивать прежде всего качество продуктов. По его словам, если под видом пиццы детям продают булку с маргарином, майонезом и сосисками, это одна ситуация, а если полноценное блюдо из хороших ингредиентов — совершенно другая.