Пицца может остаться в школьных буфетах, если её готовят из качественных ингредиентов с соблюдением санитарных требований. Однако заменять ею полноценные обеды нельзя. Об этом RuNews24.ru рассказал шеф-повар Андрей Алексеев, специализирующийся на организации корпоративного питания.

По словам специалиста, рацион учеников подчиняется строгим правилам. Значение имеют не только состав блюд, но и регулярность приёмов пищи, способы приготовления и энергетическая ценность продуктов.

Так, детям 7–10 лет требуется около 2300 килокалорий в сутки, подросткам 11–14 лет — 2500, а старшеклассникам — до 3000. При интенсивных физических нагрузках потребность в энергии возрастает.

Не менее важен баланс питательных веществ. Белки, жиры и углеводы должны присутствовать в рационе примерно в соотношении 1:1:4. При этом предпочтение отдаётся варёным, тушёным и приготовленным на пару блюдам.

Алексеев считает, что пицца вполне способна соответствовать этим принципам. Для этого необходимо использовать натуральные продукты, отказаться от консервантов, копчёностей, острых приправ и других неподходящих детям добавок.

В качестве начинки шеф-повар предложил отварное мясо и овощи, прошедшие предварительную термическую обработку. Тесто также должно отвечать требованиям детского питания.

«Пицца же может быть элементом дополнительного, тематического питания», — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что продавать такое блюдо целесообразно в буфете после основного приёма пищи. Традиционная русская выпечка тоже может войти в ассортимент, однако её производство зачастую требует более сложных технологических процессов.