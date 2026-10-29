В Краснодаре выбирают лучшую школьную столовую России

В Краснодаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», собравший более 500 участников из 75 регионов страны. Лучшие школьные повара и организаторы питания продемонстрируют свои профессиональные навыки и представят решения, которые в дальнейшем смогут использовать образовательные учреждения по всей России. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

Участников конкурса поприветствовал министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что обеспечение детей качественным и полноценным питанием остаётся одной из приоритетных задач государства. Особое внимание уделяется реализации поручения президента Владимира Путина о бесплатном горячем питании учеников первых — четвёртых классов.

«Именно опыт участников конкурса помогает совершенствовать эту работу, заботиться о здоровье и благополучии школьников», — отметил Кравцов.

Конкурсанты борются за победу в номинациях «Лучшая столовая городской школы», «Лучшая столовая сельской школы», «Лучшая столовая школы города-миллионника» и «Лучший повар школьной столовой». В программе — кулинарные испытания, презентации блюд, проверка знаний санитарных требований и представление проектов по развитию школьного питания. Итоги федерального этапа подведут 30 октября.

Конкурс организован Федеральным центром мониторинга питания обучающихся на базе Федерального института цифровой трансформации в сфере образования по поручению Минпросвещения России.

Ранее Life.ru сообщал, что на бесплатное горячее питание младших школьников в России планируют направить почти 227,5 миллиарда рублей в 2027–2029 годах. Только на 2027 год предусмотрено 79,7 миллиарда рублей. Сергей Кравцов подчеркнул, что полноценное школьное питание необходимо для здоровья и хорошего самочувствия детей во время учёбы.