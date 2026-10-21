Умер бывший капитан сборной Грузии по футболу Немсадзе

На 55-м году жизни скончался Георгий Немсадзе, в прошлом возглавлявший футбольную сборную Грузии в качестве капитана. О смерти спортсмена сообщил телеканал «Рустави 2». Что стало её причиной, пока неизвестно.

Футбольная биография Немсадзе охватывала несколько европейских чемпионатов. Полузащитник выходил на поле в составе шотландского «Данди», итальянской «Реджаны», швейцарского «Грассхоппера», турецкого «Трабзонспора» и немецкого «Хомбурга».

В грузинском футболе его карьера была связана с тбилисским «Динамо», а также клубами «Иберия», «Гурия» и «Шевардени-1906». За национальную команду Немсадзе выступал более десяти лет, успев стать одним из её капитанов.

После завершения игровой карьеры он перешёл к тренерской работе. Ему доверяли руководство юношеской сборной Грузии до 17 лет, а также командами «Шевардени-1906» и «Динамо» из Тбилиси.

Помимо спорта, Немсадзе некоторое время занимался муниципальным управлением. В 2021 году он победил на выборах главы Цагерского муниципалитета, но уже в следующем году сложил полномочия.