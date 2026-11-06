Бывший посол России на Маврикии и в Македонии Агарон Асатур скончался на 83-м году жизни. Дипломат ушёл из жизни 5 ноября 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования родным и близким покойного. Коллеги отметили высокий профессионализм Асатура, его трудолюбие, ответственность и готовность всегда прийти на помощь.

Агарон Асатур родился в 1944 году. В 1967-м он окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, а уже через год начал дипломатическую карьеру.

С 1968 по 1992 год Асатур работал на различных должностях в консульском управлении МИД. Затем в течение двух лет занимал пост заместителя директора департамента консульской службы российского внешнеполитического ведомства.

В 1994 году дипломат был назначен послом России на Маврикии, где проработал до 1999 года. После возвращения в Москву он занимал руководящую должность в центральном аппарате МИД, а с 2002 по 2006 год возглавлял российское посольство в Республике Македонии, которая сейчас называется Северной Македонией.

В 2007 году Асатур завершил государственную службу, однако продолжил участвовать в деятельности ветеранских организаций российского МИД. С 2017 года он возглавлял ревизионную комиссию Фонда ветеранов дипломатической службы.

В министерстве подчеркнули, что дипломат пользовался заслуженным уважением коллег и внёс значительный вклад в работу российского внешнеполитического ведомства. Память о нём, отметили в МИД, сохранится среди тех, кто знал его лично и работал вместе с ним.