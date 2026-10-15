«Умер», но лечение продолжит: Россиянина «похоронили» в поликлинике и назначили повторный приём

В Калининграде мужчина обнаружил в медицинском заключении отметку «летальный исход», хотя жив, работает и продолжает лечение. Более того, в том же документе ему назначили повторный приём. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказала супруга пациента.

По словам женщины, Сергей обратился в поликлинику № 1 городской больницы № 4 из-за сильных болей в спине. МРТ он оплатил самостоятельно, а за дальнейшей помощью пришёл по ОМС.

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Супруга утверждает, что обследования затянулись: анализы крови назначили лишь спустя три недели, а рентген — через месяц после обращения.

После посещения невролога 8 октября Сергей открыл заключение в личном кабинете и увидел, что результатом обращения значится «летальный исход». При этом тот же врач выдал ему назначения на лечение и указал необходимость повторного визита.

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