«Умер», но лечение продолжит: Россиянина «похоронили» в поликлинике и назначили повторный приём
Живого пациента «похоронили» в Калининграде и назначили повторный приём
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В Калининграде мужчина обнаружил в медицинском заключении отметку «летальный исход», хотя жив, работает и продолжает лечение. Более того, в том же документе ему назначили повторный приём. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказала супруга пациента.
По словам женщины, Сергей обратился в поликлинику № 1 городской больницы № 4 из-за сильных болей в спине. МРТ он оплатил самостоятельно, а за дальнейшей помощью пришёл по ОМС.
Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Супруга утверждает, что обследования затянулись: анализы крови назначили лишь спустя три недели, а рентген — через месяц после обращения.
После посещения невролога 8 октября Сергей открыл заключение в личном кабинете и увидел, что результатом обращения значится «летальный исход». При этом тот же врач выдал ему назначения на лечение и указал необходимость повторного визита.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Тверской области суд аннулировал ошибочную запись о смерти живого мужчины. Сотрудники больницы перепутали личности пациентов и передали неверные сведения в ЗАГС. Исправления записи добилась прокуратура.
Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.