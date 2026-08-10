Стало известно, зачем сотрудник британского радио похоронил Карла III в прямом эфире

Сотрудник британской радиостанции Radio Caroline, выпустивший в эфир новость о смерти британского монарха Карла III, сделал это из любопытства. Осознав свою ошибку, он ретировался с рабочего места, оставив коллег разбираться с последствиями. Об этом проинформировал медиарегулятор Соединённого Королевства Ofcom.

Отмечается, что 19 мая сотрудник включил заранее подготовленную новость на случай смерти короля, не отдавая себе отчёта в том, что она транслируется в эфире. После объявления о кончине Карла III был включён национальный гимн и наступила 16-минутная тишина. Ситуация усугубилась тем, что ведущий вёл программу удалённо и не сразу понял, что происходит.

Спустя полчаса радиостанция опровергла новость и принесла извинения. Ofcom признал, что Radio Caroline нарушило кодекс вещания в двух пунктах, однако санкций в отношении станции не последовало. Виновному сотруднику был объявлен выговор.

У Radio Caroline удивительная история — начав в 1964 году как пиратское радио с корабля, она навсегда вписала своё имя в историю. Именно эта станция стала прототипом радиостанции в фильме «Рок-волна» (2009). Напомним, что Карл III взошёл на престол в сентябре 2022 года после смерти королевы Елизаветы II, а его коронация состоялась в мае 2023 года.

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