67-летняя учительница начальных классов, которая провалилась сквозь межэтажное перекрытие в школе рабочего посёлка Панино Воронежской области, умерла в больнице. Врачи почти месяц боролись за жизнь женщины, однако спасти её не удалось. Педагог скончалась 23 ноября. Об этом 24 ноября сообщает TV Губерния со ссылкой на собственный источник.

По факту случившегося Следственный комитет России по Воронежской области организовал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее Life.ru рассказывал, как 67-летняя учительница провалилась сквозь пол второго этажа школы под Воронежем. Несчастный случай произошёл 30 октября в корпусе начальных классов. Женщина провалилась через межэтажное перекрытие и упала со второго этажа на первый, получив тяжёлые травмы. После происшествия её госпитализировали. Позже стало известно, что педагог находится в реанимации в тяжёлом состоянии. В здании в тот момент проводился ремонт, в том числе работы по замене межэтажных перекрытий. Занятия в корпусе не проводились с 23 октября.