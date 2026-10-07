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Регион
Опубликовано 7 октября, 16:12

Кусок штукатурки обрушился на восьмиклассника в сельской школе в Башкирии

Обложка © Telegram/Mash Batash

Обложка © Telegram/Mash Batash

Кусок штукатурки с потолка обрушился на восьмиклассника в школе села Кудеевский Иглинского района Башкирии. Подросток не пострадал, сообщает Mash Batash.

Инцидент произошёл 14 сентября в кабинете № 2. Школьник зашёл в помещение перед уроком, когда сверху осыпалась отделка. Администрация Иглинского района подтвердила частичное обрушение потолочного покрытия и сообщила, что после случившегося детей перевели в другой класс, а повреждённое помещение закрыли на ремонт.

Родители учеников утверждают, что проблемы не ограничиваются одним кабинетом. По их словам, штукатурка отслаивается и в других помещениях, а также с фасада здания. Они опасаются, что подобное происшествие может повториться.

В районной администрации заявили, что ремонт потолка планируют завершить до 12 октября. У школы также есть положительное заключение государственной экспертизы от 2024 года и расчёт стоимости капитального ремонта, однако сроки начала масштабных работ пока не названы.

После публикаций об инциденте Следственный комитет Башкирии организовал процессуальную проверку по статье о халатности. Следователям предстоит установить причины обрушения и оценить, соблюдались ли требования безопасности при эксплуатации здания.

Также будет дана оценка действиям должностных лиц, отвечавших за состояние образовательного учреждения. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Прокуратура проверяет обрушение стены в спортзале школы под Тулой
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Проблема обновления школьных зданий остаётся частью федеральной программы модернизации образования. В конце сентября Life.ru рассказывал, что за пять лет в России капитально отремонтировали более семи тысяч школ. Только за 2026 год работы к тому моменту завершились более чем в 650 образовательных учреждениях.

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Николь Вербер
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