Кусок штукатурки обрушился на восьмиклассника в сельской школе в Башкирии

Кусок штукатурки с потолка обрушился на восьмиклассника в школе села Кудеевский Иглинского района Башкирии. Подросток не пострадал, сообщает Mash Batash.

Инцидент произошёл 14 сентября в кабинете № 2. Школьник зашёл в помещение перед уроком, когда сверху осыпалась отделка. Администрация Иглинского района подтвердила частичное обрушение потолочного покрытия и сообщила, что после случившегося детей перевели в другой класс, а повреждённое помещение закрыли на ремонт.

Родители учеников утверждают, что проблемы не ограничиваются одним кабинетом. По их словам, штукатурка отслаивается и в других помещениях, а также с фасада здания. Они опасаются, что подобное происшествие может повториться.

В районной администрации заявили, что ремонт потолка планируют завершить до 12 октября. У школы также есть положительное заключение государственной экспертизы от 2024 года и расчёт стоимости капитального ремонта, однако сроки начала масштабных работ пока не названы.

После публикаций об инциденте Следственный комитет Башкирии организовал процессуальную проверку по статье о халатности. Следователям предстоит установить причины обрушения и оценить, соблюдались ли требования безопасности при эксплуатации здания.

Также будет дана оценка действиям должностных лиц, отвечавших за состояние образовательного учреждения. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Проблема обновления школьных зданий остаётся частью федеральной программы модернизации образования. В конце сентября Life.ru рассказывал, что за пять лет в России капитально отремонтировали более семи тысяч школ. Только за 2026 год работы к тому моменту завершились более чем в 650 образовательных учреждениях.