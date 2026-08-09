Прокуратура проверяет обрушение стены в спортзале школы под Тулой
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В спортивном зале Шварцевского центра образования в Тульской области обрушилась несущая стена. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере «Макс».
ЧП произошло 31 июля 2026 года. Разбирательством занимается Киреевская межрайонная прокуратура. Как отметили в ведомстве, если проверка выявит нарушения, к ответственным примут меры.
Параллельно свою проверку ведёт орган дознания. Её ход и итоги также держат под контролем надзорного ведомства.
Ранее в Екатеринбурге оцепили территорию Уральского колледжа технологий и предпринимательства после обрушения кровли в спортзале. По данным МЧС, частичное обрушение произошло в учебном заведении на улице Умельцев, а площадь повреждения составила около 400 квадратных метров. На месте работали оперативные службы, велся разбор завалов, дежурила скорая помощь, а также прибыли полицейские с поисковыми собаками. В прокуратуре Свердловской области заявили, что обрушились несколько плит.
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