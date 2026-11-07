Курьёзный эпизод произошёл в матче женской студенческой баскетбольной лиги США между командами университетов Нью-Мексико и Южной Юты. За 20 секунд до окончания встречи защитница «Нью-Мексико Стэйт» Эмма Кристиано перехватила мяч и отправила его в собственную корзину. Самое удивительное, что сначала баскетболистка и её партнёрши начали праздновать попадание, не осознав ошибку.

Американская баскетболистка забила в своё кольцо за 20 секунд до финала, но спаслась от позора. Видео © X / NCAA Buzzer Beaters & Game Winners

Всё произошло в концовке четвёртой четверти, когда команда Кристиано уступала со счётом 60:61. После неудачного ввода мяча соперницами 21-летняя спортсменка завладела им и уверенно завершила атаку броском из-под кольца. Только вот корзину она перепутала, подарив противницам два очка.

Ситуация оказалась настолько неожиданной, что в ней не сразу разобрался даже комментатор трансляции ESPN+ Адам Янг. Он объявил, что «Нью-Мексико Стэйт» вышла вперёд, однако его коллега Анита Максвелл-Скиппер тут же указала на ошибку. Вместо преимущества хозяева получили отставание в три очка — 60:63. Тем не менее команда Кристиано победила со счётом 64:63.

Ранее Life.ru рассказывал, что защитник «Галатасарая» Исмаил Якобс хотел похвалить Алексея Батракова после удачного матча, но перепутал его с Александром Головиным. Курьёзный эпизод произошёл после игры чемпионата Турции с «Коньяспором».