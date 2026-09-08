Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре впервые начал снижаться

В Комсомольске-на-Амуре впервые за месяц зафиксировали спад воды в Амуре — сразу на семь сантиметров. Об этом глава города Дмитрий Заплутаев сообщил в своём канале в «Максе».

«Сегодня впервые за последний месяц уровень воды в Амуре начал снижаться. Причём сразу достаточно серьёзно — на семь сантиметров. Это долгожданное событие», — написал мэр.

Противопаводковые меры при этом продолжаются. Уровень реки остаётся высоким, грунтовые воды поднимаются, а дожди могут осложнить обстановку.

Накануне Амур возле города превышал шестиметровую отметку. Опасным для Комсомольска-на-Амуре считается уровень 6,5 метра.

Гидрологическая ситуация на Амуре и в других реках в Хабаровском крае начала ухудшаться в конце июля — августе. Подтоплены порядка 30 населённых пунктов.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре объявили о введении режима ЧС из-за паводка. Решение приняли на фоне неблагоприятного прогноза гидрологов. Для откачки воды на дамбах и в городской черте задействовали 28 насосов общей производительностью 85,6 тысячи кубометров в час.