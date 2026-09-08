В Приморье теплоход «Русский Восток» без экипажа сорвался с якоря и сел на мель

В Амурском заливе теплоход «Русский Восток» сорвался с якоря и оказался на мели возле Токаревского маяка. На борту не было экипажа и груза, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Теплоход «Русский Восток» сорвало с якоря. Видео © «Макс» / Дальневосточная транспортная прокуратура

Никто не пострадал, загрязнения акватории не обнаружено.

Выяснилось, что ещё в июне Приморская транспортная прокуратура потребовала через суд обязать владельца обеспечить безопасную стоянку теплохода. Иск пока находится на рассмотрении.

После происшествия надзорное ведомство проверяет действия уполномоченных органов и контролирует ситуацию.

Ранее в Кронштадте загорелся ледокол «Адмирал Макаров», находившийся на ремонте на Морском заводе. Огонь охватил около 80 квадратных метров в трюме. К тушению привлекли 52 спасателя и десять единиц техники, сведений о пострадавших не поступало.