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Опубликовано 8 сентября, 01:01

В Приморье теплоход «Русский Восток» без экипажа сорвался с якоря и сел на мель

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Амурском заливе теплоход «Русский Восток» сорвался с якоря и оказался на мели возле Токаревского маяка. На борту не было экипажа и груза, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Теплоход «Русский Восток» сорвало с якоря. Видео © «Макс» / Дальневосточная транспортная прокуратура

Никто не пострадал, загрязнения акватории не обнаружено.

Выяснилось, что ещё в июне Приморская транспортная прокуратура потребовала через суд обязать владельца обеспечить безопасную стоянку теплохода. Иск пока находится на рассмотрении.

После происшествия надзорное ведомство проверяет действия уполномоченных органов и контролирует ситуацию.

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Виталий Приходько
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