Ущерб от массовых беспорядков в Барселоне оценили в 36 тысяч евро

Устроенные участниками массовых беспорядков поджоги обошлись Барселоне как минимум в 36 тысяч евро. Такую предварительную стоимость уничтоженного городского имущества озвучил мэр Жауме Кольбони в интервью радиостанции Cadena SER.

Градоначальник уточнил, что речь пока идёт лишь о первоначальных подсчётах. Точный размер ущерба определят после того, как специалисты подготовят все необходимые отчёты.

Последствия затронули не только городскую инфраструктуру, но и местный бизнес. По информации мэра, повреждения получили 23 торговых заведения.

Кольбони намерен лично обсудить произошедшее с представителями пострадавших магазинов. Он также заверил, что власти работают над предотвращением новых подобных инцидентов.

Ранее Life.ru сообщал о массовых беспорядках в центре Барселоны, после которых полиция задержала 128 человек. Волнения охватили центр города 24 октября. Всё началось с молодёжной акции, участников которой собрали через социальные сети. Однако мероприятие на площади Каталонии переросло в беспорядки: собравшиеся поджигали мусорные контейнеры и другие муниципальные объекты, громили и грабили торговые точки, а также вступали в столкновения с полицией. Более половины задержанных оказались несовершеннолетними. По данным каталонской полиции, среди задержанных было 73 подростка.