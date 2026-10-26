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Регион
Опубликовано 26 октября, 19:40

Ущерб от массовых беспорядков в Барселоне оценили в 36 тысяч евро

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Устроенные участниками массовых беспорядков поджоги обошлись Барселоне как минимум в 36 тысяч евро. Такую предварительную стоимость уничтоженного городского имущества озвучил мэр Жауме Кольбони в интервью радиостанции Cadena SER.

Градоначальник уточнил, что речь пока идёт лишь о первоначальных подсчётах. Точный размер ущерба определят после того, как специалисты подготовят все необходимые отчёты.

Последствия затронули не только городскую инфраструктуру, но и местный бизнес. По информации мэра, повреждения получили 23 торговых заведения.

Кольбони намерен лично обсудить произошедшее с представителями пострадавших магазинов. Он также заверил, что власти работают над предотвращением новых подобных инцидентов.

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Ранее Life.ru сообщал о массовых беспорядках в центре Барселоны, после которых полиция задержала 128 человек. Волнения охватили центр города 24 октября. Всё началось с молодёжной акции, участников которой собрали через социальные сети. Однако мероприятие на площади Каталонии переросло в беспорядки: собравшиеся поджигали мусорные контейнеры и другие муниципальные объекты, громили и грабили торговые точки, а также вступали в столкновения с полицией. Более половины задержанных оказались несовершеннолетними. По данным каталонской полиции, среди задержанных было 73 подростка.

Больше новостей о политических кризисах, массовых протестах и будущем Евросоюза — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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