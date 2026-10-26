В Британии предупредили об угрозе существованию ЕС из-за массовых протестов

Массовые протесты и растущее недовольство европейцев способны поставить под угрозу само существование Евросоюза. Если Брюссель не сумеет доказать гражданам, что европейское сотрудничество улучшает их жизнь, раздражение национальными правительствами может перерасти в недоверие ко всему объединению. Об этом предупредила политолог Кэтрин де Врис в колонке для The Guardian.

По словам эксперта, Европу охватила волна общественного недовольства из-за дорогого жилья, стагнации зарплат, роста стоимости жизни и проблем в работе государственных служб. Протестующие выходят на улицы Парижа, Милана и Мадрида, поскольку всё меньше верят в способность властей обеспечить им стабильное будущее.

Последствия уже отражаются на политической ситуации. В Испании на ноябрь назначены досрочные выборы после провала жилищных реформ. Во Франции в апреле 2027 года начнётся президентская кампания, а до конца следующего года голосования состоятся также в Италии, Польше и других странах.

Одновременно европейским правительствам приходится решать внешнеполитические и экономические проблемы. Конфликт на Украине, неопределённость американских гарантий безопасности и конкуренция с Китаем требуют более тесного сотрудничества, однако внутренние противоречия мешают странам договариваться.

Особенно острый спор развернулся вокруг семилетнего бюджета ЕС объёмом почти два триллиона евро. Участники объединения признают необходимость увеличивать расходы на безопасность и экономическое развитие, но не могут согласовать, кто за это заплатит. Франция, например, предлагает новые общеевропейские налоги, против которых выступают другие государства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейских лидеров договориться о бюджете до Рождества. Он опасается, что после президентских выборов возможности для компромисса значительно сократятся. Потенциальное усиление Марин Ле Пен также вызывает вопросы о дальнейшем устройстве ЕС: политик выступает за преобразование объединения в «Европу наций» и сокращение французских взносов.

При этом де Врис отмечает, что тревога за будущее не означает массового отказа молодёжи от европейской интеграции. Согласно приведённым ею опросам, 90% молодых европейцев поддерживают более тесное единство стран ЕС, а 78% выступают за расширение возможностей объединения.

Политолог напоминает, что Евросоюз уже пережил Brexit, пандемию коронавируса и энергетический кризис. Однако прежняя устойчивость не гарантирует ему спокойного будущего. Если европейские институты сосредоточатся на собственном сохранении, но не смогут решить проблемы жилья, занятости и благосостояния, протестные настроения могут обернуться уже против самого Брюсселя.

Ранее Life.ru сообщал о разногласиях между Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем из-за бюджета ЕС почти на два триллиона евро. Берлин требует сократить расходы, тогда как Париж выступает против существенного урезания финансирования. Позиции политиков осложняются внутренними проблемами: Мерц опасается усиления «Альтернативы для Германии», а Макрон — укрепления позиций Марин Ле Пен перед выборами 2027 года. По данным Politico, разногласия могут затянуть согласование финансового плана Евросоюза на 2028–2034 годы.