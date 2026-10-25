Запад всегда обвинял Россию «во всех смертных грехах», поэтому в попытках связать Москву с массовыми беспорядками в Европе нет ничего удивительного. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Путин ответил на новые обвинения Запада из-за протестов. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Ничего неожиданного здесь нет. Как известно, Россию всегда обвиняли во всех смертных грехах», — сказал российский лидер.

При этом Путин обратил внимание, что первоначально европейские политики искали виновных не в Москве, а в Вашингтоне. По его словам, сначала распространялись предположения, будто протесты стали следствием политики нынешней администрации США и её поддержки правых партий и движений.

Российского президента удивило, что европейские лидеры начали критиковать своего главного военного союзника. Однако, как он считает, вскоре они вернулись к привычным обвинениям в адрес России.

Утверждения о том, что Москва якобы провоцирует массовые выступления в европейских городах, Путин назвал «совсем явным перебором». По его мнению, необоснованность подобных подозрений очевидна и обычным жителям европейских стран.

Президент считает, что такая позиция говорит о слабости отдельных европейских руководителей и их нежелании брать ответственность за происходящее. Вместо поиска реальных причин протестов политики, по его оценке, предпочитают перекладывать вину на другие государства.