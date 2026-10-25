«Обвиняют во всех смертных грехах»: Путин ответил на попытки Запада связать РФ с беспорядками в Европе
Путин назвал перебором обвинения России в организации протестов в Европе
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Запад всегда обвинял Россию «во всех смертных грехах», поэтому в попытках связать Москву с массовыми беспорядками в Европе нет ничего удивительного. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Путин ответил на новые обвинения Запада из-за протестов. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Ничего неожиданного здесь нет. Как известно, Россию всегда обвиняли во всех смертных грехах», — сказал российский лидер.
При этом Путин обратил внимание, что первоначально европейские политики искали виновных не в Москве, а в Вашингтоне. По его словам, сначала распространялись предположения, будто протесты стали следствием политики нынешней администрации США и её поддержки правых партий и движений.
Российского президента удивило, что европейские лидеры начали критиковать своего главного военного союзника. Однако, как он считает, вскоре они вернулись к привычным обвинениям в адрес России.
Утверждения о том, что Москва якобы провоцирует массовые выступления в европейских городах, Путин назвал «совсем явным перебором». По его мнению, необоснованность подобных подозрений очевидна и обычным жителям европейских стран.
Президент считает, что такая позиция говорит о слабости отдельных европейских руководителей и их нежелании брать ответственность за происходящее. Вместо поиска реальных причин протестов политики, по его оценке, предпочитают перекладывать вину на другие государства.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Италии заинтересовались возможным иностранным вмешательством в массовые беспорядки. По данным Bloomberg, правительство Джорджи Мелони запросило сведения о предполагаемой причастности зарубежных сил к протестам. Доказательств участия России представлено не было. Тем временем 24 октября во Франции прошли новые масштабные демонстрации. По оценке местного МВД, против роста цен вышли 410 тысяч человек, тогда как профсоюзы заявили о 800 тысячах участников.