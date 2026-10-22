После массовых беспорядков Макрон решил закрутить гайки и запретить выходить на демонстрации

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении запретить большинство демонстраций, запланированных на ближайшие дни. Исключение сделают для акций, организованных профсоюзами, однако даже их участникам могут изменить маршруты шествий. Решение принято после масштабных беспорядков, охвативших страну.

«Если речь о профсоюзных организациях, то префекты предложат альтернативные маршруты. Если это не профсоюзные демонстрации, то мы запретим везде, где сможем», — заявил французский лидер.

Ограничения прежде всего затронут акции, намеченные на субботу, 24 октября. Власти опасаются повторения столкновений с полицией, погромов магазинов и нападений на государственные учреждения. В частности, в Лионе уже объявили о запрете субботних демонстраций.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню допустил введение чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков. После протестов 17 октября власти усилили меры безопасности и ввели частичный комендантский час в отдельных районах крупных городов. Силовики также начали готовиться к новым акциям, опасаясь повторения погромов и столкновений с демонстрантами.