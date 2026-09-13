Ушаков поставил точку в спорах об Украине: Россия не стала ужесточать требования

Требования Москвы для урегулирования украинского конфликта остаются прежними. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил об отсутствии какого-либо ужесточения позиции в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Я бы сказал, что требования прежние, никакого ужесточения нет. Просто мы бы хотели, чтобы эти требования рано или поздно, лучше рано, были выполнены», — заявил Ушаков.

Ранее Bloomberg утверждал, что Москва ужесточает требования к завершению конфликта на Украине, рассчитывая на своё военное превосходство. Агентство приводит данные источников, знакомых с ситуацией. После переговоров в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером российские власти, по информации агентства, не продемонстрировали готовности отказаться от заявленных военных целей.