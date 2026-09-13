Ушаков: Мирный процесс по Украине опирается на договорённости в Анкоридже

Договорённости России и США, достигнутые в Анкоридже, остаются основой мирного процесса по Украине. Данное заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, нынешняя работа по урегулированию не начинается с чистого листа. Уже согласованные в Анкоридже позиции составляют содержательную базу дальнейшего диалога.

«Всё это составляет суть процесса, который продолжительный, конечно, но он и одновременно сложный», — подчеркнул он.

Ранее Юрий Ушаков заявил, что Москва рассчитывает на положительный итог продолжающегося урегулирования конфликта на Украине. Представитель Кремля отметил, что работа по мирному направлению не приостановлена. По его словам, российская сторона сохраняет надежду на успешное завершение этого процесса.