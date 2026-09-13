Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября, 09:43

Ушаков: Мирный процесс по Украине опирается на договорённости в Анкоридже

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Договорённости России и США, достигнутые в Анкоридже, остаются основой мирного процесса по Украине. Данное заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, нынешняя работа по урегулированию не начинается с чистого листа. Уже согласованные в Анкоридже позиции составляют содержательную базу дальнейшего диалога.

«Всё это составляет суть процесса, который продолжительный, конечно, но он и одновременно сложный», — подчеркнул он.

Ушаков назвал территориальный вопрос ключом к дальнейшим договорённостям по Украине
Ушаков назвал территориальный вопрос ключом к дальнейшим договорённостям по Украине

Ранее Юрий Ушаков заявил, что Москва рассчитывает на положительный итог продолжающегося урегулирования конфликта на Украине. Представитель Кремля отметил, что работа по мирному направлению не приостановлена. По его словам, российская сторона сохраняет надежду на успешное завершение этого процесса.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Юрий Ушаков
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar