Ушаков: Россия надеется на положительный итог мирного процесса по Украине

Россия рассчитывает, что продолжающийся процесс урегулирования конфликта на Украине в итоге даст положительный результат. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, работа по мирному направлению не остановлена. Москва сохраняет надежду на её успешное завершение. Ушаков подчеркнул, что такой итог может быть достигнут рано или поздно.

«Мы надеемся, что рано или поздно он приведёт к положительному результату», — подчеркнул Ушаков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков выразил мнение, что прогресс по территориальному вопросу ускорит согласование других аспектов украинского урегулирования. Ушаков отметил, что участникам переговоров ещё только предстоит выработать единый подход по множеству тем, которые напрямую не связаны с территориями.