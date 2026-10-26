Ушаков раскрыл главные темы выступления Путина на газовом саммите

Президент России Владимир Путин выступит первым на пленарном заседании восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа, который состоится 27 октября в Москве. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Российский лидер намерен подчеркнуть значение природного газа как источника энергии, необходимого для обеспечения экономического роста. Кроме того, Путин обозначит приоритетные направления международного сотрудничества для решения существующих проблем газовой отрасли.

После выступления российского президента слово получат генеральный секретарь ФСЭГ, главы делегаций государств-участников и представители стран-наблюдателей.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин предложил не дожидаться новых ограничений ЕС и рассмотреть перенаправление российского экспорта нефти и газа на другие рынки. Президент поручил правительству оценить целесообразность такого шага, чтобы российские компании могли заранее закрепиться на более перспективных направлениях.