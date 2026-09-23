Утильсбор на машины в России вырастет на 10–20% с 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года в России ставки утилизационного сбора увеличатся на 10–20% в зависимости от типа техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. В ведомстве подчеркнули, что речь идёт не о внезапном изменении правил, а об очередном этапе долгосрочной индексации, которая была утверждена ещё в 2024 году.

По оценке Минпромторга, заранее установленный график позволяет производителям и инвесторам прогнозировать будущую нагрузку, рассчитывать окупаемость проектов и принимать решения о локализации производства.

В министерстве отмечают, что одним из результатов этой политики стал перезапуск большинства автомобильных предприятий, ранее оставшихся без иностранных партнёров. Сейчас в России выпускают машины более чем 20 легковых брендов и свыше 50 моделей — от массового до представительского сегмента.

Кроме того, продолжается локализация комплектующих. С 2022 года российские аналоги нашли примерно для половины из 740 критически важных для отрасли деталей и материалов. По программе ФРП «Автокомпоненты» поддержку получили 107 проектов, а совокупный объём привлечённых инвестиций превысил 291 млрд рублей. Доля техники российского производства по итогам первых восьми месяцев 2026 года достигла 63,5%. Это на 8,5 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Life.ru писал, что Минпромторг не ожидает обвала авторынка после индексации утильсбора с 2027 года. Ведомство связывает повышение ставок с долгосрочной политикой поддержки локального производства. Фактический эффект будет зависеть не только от размера сбора, но и от курса рубля, спроса и складских запасов.